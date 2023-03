En Espagne: Ils volent plus de 17 tonnes d'olives

Après avoir interpellé en plein jour cinq personnes transportant 140 kg d'olives dans leur véhicule, sans pouvoir fournir de preuves quant à leur provenance, la Garde civile a perquisitionné deux pressoirs des régions de Tolède et de Guadalajara (centre) et arrêté leurs propriétaires. Ils y ont trouvé des documents relatifs à l'échange de ces 17,5 tonnes d'olives et des fûts contenant plus de 6 000 litres d'huile.