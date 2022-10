Dans une maison de retraite : Ils volent une personne âgée et agressent une employée

KAYL – Deux suspects sont recherchés après avoir dérobé le téléphone portable et le portefeuille d'un résident d'une structure d'accueil pour personnes âgées et agressé une employée, dimanche, à Kayl.

La police recherche deux hommes âgés de 20 et 25 ans, qui se sont introduits sans autorisation dans la chambre d'un résident d'une structure d'accueil pour personnes âgées à Kayl, dérobant téléphone portable et portefeuille, dimanche en fin d'après-midi. Le résident victime du vol était absent au moment des faits, mais une employée de la structure d'accueil, qui a repéré les malfrats et tenté de s'interposer, a été agressée, avant que les deux suspects ne prennent la fuite.