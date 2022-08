Enseignement au Luxembourg: Ils vont à l'école l'été pour être prêts pour la rentrée

«C'est un peu difficile mais pas beaucoup. Puis on aime bien l'école. Et comme ça, on sera prêtes pour la rentrée», commentaient ce mercredi matin Erica et Bruna, 8 ans, toutes contentes de se voir, à l'école Deich, à Dudelange. Les deux copines ont déjà retrouvé le chemin des classes avec un peu d'avance. Elles suivent, en matinée, les cours de rattrapage organisés par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 3e édition de la Summerschool.