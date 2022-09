En Suisse: Ils vont au zoo pour abandonner leurs cochons d’Inde

Surprise générale, la semaine dernière, lors du nettoyage de l’enclos des cochons d’Inde du Walter Zoo, situé en Suisse. Les gardiens du parc animalier ont constaté qu’il y avait deux animaux en trop dans l’espace réservé à ces rongeurs. Selon les responsables du zoo, ils auraient été abandonnés en douce dans l’enclos par des personnes inconnues. Probablement parce que le ou la propriétaire ne pouvait ou ne voulait plus s’occuper des deux femelles.

Le Walter Zoo a voulu entre-temps alerter ses followers «Nous vous demandons de bien réfléchir avant d’acquérir un animal de compagnie. Les animaux ont besoin de beaucoup de temps, de patience et d’affection». Si l’on ne peut plus garder les animaux, il ne faudrait en aucun cas les abandonner dans un zoo sans permission.

Toute la population pourrait mourir

En effet, avant qu’un animal puisse rejoindre ses congénères dans un parc animalier, il doit d’abord être isolé en quarantaine, pendant quelques semaines, le tout sous observation. Pendant cette période, les animaux sont régulièrement contrôlés pour détecter la présence éventuelle de parasites et d’agents pathogènes contagieux.

Après la procédure de quarantaine, on saura si les deux animaux peuvent rester dans l’enclos des cochons d’Inde ou non. Thomas Harder souligne par ailleurs explicitement que les animaux domestiques ne doivent pas être relâchés dans la nature. Un cochon d’Inde n’y aurait aucune chance de survie. «Dans une telle situation, on peut se renseigner auprès de ses connaissances, confier les animaux à la protection des animaux ou à un refuge».