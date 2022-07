Compétition européenne: Ils défendront les couleurs du Luxembourg à Tallinn

Avec WeConnect, Ivo Silva et Clémentine Offner, deux résidents de 20 ans, souhaitent mettre en relation des étudiants à la recherche d'un logement et des personnes âgées qui ont de la place chez eux pour les accueillir.

Les deux jeunes ont décidé de continuer à travailler sur leur projet. Lauréats du Young Entreprise Project, ils représenteront le Luxembourg à la JA Europe Start-Up of the Year competition qui a lieu de mardi à jeudi à Tallinn. En plus du prix du public qui dépend des votes récoltés en ligne, les jeunes entrepreneurs visent «la première place et tous les autres prix pour lesquels nous sommes en lice. On n'est pas là pour faire les choses à moitié. On veut donner le meilleur de nous», déclarent-ils.