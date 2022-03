Harmonie des jeunes : Ils vont enchaîner 21 concerts en un jour

DIFFERDANGE - Les musiciens de l’Harmonie Prince Guillaume partent en tournée, samedi. Avec 21 concerts au menu, pour un record.

La journée de samedi sera très chargée pour la trentaine de jeunes musiciens de l’Harmonie des jeunes Prince Guillaume. Leur tournée nationale commence à 7 h 30 dans la salle de musique de Differdange et s’achèvera à 21 h 05, sur la place du Marché, toujours à Differdange.

Entre-temps, l’harmonie aura parcouru tout le pays, pour un total de 21 concerts. Le but: établir un nouveau record national pour les 50 ans de la formation. «On se produira quinze minutes à chaque fois», explique Martine Goergen, flûtiste et membre du comité d’organisation de ce cinquantième anniversaire. Ce qui fait tout de même 5 h 15 sur scène en un seul jour! «On jouera de la pop: du Santana, du Katy Perry... Des morceaux différents à chaque fois», précise Martine Goergen.

Belval, Echternach, Beaufort, Vianden, Clervaux... Les jeunes musiciens vont voir du pays avant de retrouver Differdange. «On a regardé toutes les routes. On sait qu’on doit faire un détour entre Mondorf et Moutfort. On évite aussi une partie de la Moselle en raison de l’Ironman». Le trajet se fera en bus, Sales-Lentz prêtant un véhicule pour l’occasion. «On a déjà fait les 280 km du parcours en voiture, pour voir si le bus pouvait passer partout».