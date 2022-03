Ils vont rendre leurs primes

Des cadres de l'assureur américain AIG ont accepté de restituer environ 50 millions de dollars au total provenant des avantages qu'ils ont reçus.

«Mon bureau a travaillé avec AIG et ses employés» pour retracer les 165 millions (de dollars) de primes qui ont été payées le 15 mars 2009, a indiqué lundi le ministre de la Justice de l'État de New York, Andrew Cuomo.

«Responsabilités individuelles et collectives»

Dans un premier temps, le New York Times avait indiqué lundi dans son édition en ligne, citant M. Cuomo, que les cadres de l'assureur avaient accepté de rendre environ 30 millions de dollars. «Vous avez fait ce dont ce pays à besoin et réclame en ce moment. Nous vivons dans une nouvelle époque de responsabilités individuelles et collectives. Je vous remercie pour l'exemple donné au reste de la société», a indiqué M. Cuomo, ajoutant que son bureau poursuivait son enquête sur le reste de l'argent versé par AIG à ses cadres.