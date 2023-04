Concert annulé à Metz: Ils voulaient «attaquer le PD à l'acide»: Bilal Hassani a porté plainte

«On trouvait ce lieu magnifique»

Bilal Hassani a réaffirmé ses regrets que le débat se soit focalisé sur le lieu, une ancienne église, désacralisée depuis près de 500 ans, qui accueille des événements divers et variés tous les week-ends. «On trouvait ce lieu magnifique et on pensait que ça allait être un bel écrin pour mon public et une jolie découverte parce que c'est vraiment beau comme lieu».