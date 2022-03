Etats-Unis – Ils voulaient entrer armés dans une base

États-Unis : Ils voulaient entrer armés dans une base

Deux personnes lourdement armées ont été arrêtées après avoir tenté de pénétrer sans autorisation lundi soir dans une base de l'armée de l'air en Floride.

Elles ont été interceptées à la base de MacDill, où se trouve le QG central qui supervise la guerre en Irak et en Afghanistan. La base abrite également le commandement des opérations spéciales.

Ces deux personnes n'ont pu présenter de papiers d'identité et le personnel de la base a trouvé dans leur véhicule tout terrain des armes, des munitions et du matériel militaire.