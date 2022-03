Sauvés en Méditerranée : Ils voulaient faire soigner leur petit frère en Europe

Un ado de 14 ans, atteint de leucémie, et ses deux frères aînés qui voulaient qu'il soit soigné en Europe ont été secourus samedi, sur un canot de fortune au large de la Libye.

Mohamed, 31 ans, Ahmed, 23 ans et Allah, 14 ans, étaient partis vendredi soir de Garabulli, à 50 km à l'est de Tripoli.

«Trois frères avec beaucoup d'amour et 200 litres de carburant se sont lancés en mer pour donner un chance au plus jeune d'entre eux, âgé de 14 ans et qui souffre d'une leucémie, de rejoindre un hôpital européen», indique sur Twitter l'organisation humanitaire espagnole Proactiva Open Arms qui a procédé au sauvetage à 35 milles nautiques (60 km) des côtes libyennes.