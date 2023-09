Ils se mettent à trois pour lui voler son GSM et son argent liquide

Le réseau SuperChargy, lui, n'est pas impacté. «Un correctif a été appliqué le 8 septembre par l’opérateur mobile et le réseau s’est stabilisé», note Creos qui s'excuse auprès des utilisateurs et assure que d’ici quelques jours le réseau de recharge devrait être à nouveau opérationnel à 100%. «Chargy travaille sur une solution alternative avec les différentes parties concernées dans le but de rendre l’infrastructure encore plus stable et d’éviter qu’une telle situation se reproduise».