Fermeture de la maternité - «Imaginer d'autres façons d'accoucher au Luxembourg»

«Le droit d'exercer notre métier»

Cet épisode «doit permettre d'imaginer d'autres façons d'accoucher au Luxembourg», indique Yolande Klein. Il faut tout remettre à plat et «repenser l'obstétrique». Partant du constat que la majorité des grossesses se terminent sans complication, «parce qu'elles sont très bien suivies et qu'on connait les risques de chacune d'entre elles», pourquoi ne pas imaginer créer des maisons de naissance? «Mais cela suppose de développer une aide médicale d'urgence, un SAMU néonatal, capable d'intervenir partout dans le pays dans des délais appropriés». Parce qu'aucune femme et aucun nouveau-né ne sont à l'abri d'un problème.