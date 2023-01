Basket luxembourgeois: Énorme imbroglio en demi-finale de Coupe après un désaccord… sur le score

La demi-finale de la Coupe de Luxembourg féminine entre Dudelange et Gréngewald s'est achevée dans la confusion la plus totale, dimanche. Les Dudelangeoises avaient pourtant exulté au buzzer, qualifiées pour une nouvelle finale grâce à un succès 79-78. Mais staff et joueuses hostertois se sont vite massés autour de la table de marque, contestant le score final. Deux points ont en effet été comptés à tort pour le T71 en début de rencontre, sans que cela ne soit corrigé par la suite.