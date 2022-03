JO 2022 : «Immangeable»: le plat des sportifs à l'isolement

Une biathlète russe a photographié le plat qui est servi aux sportifs testés positifs au Covid et placés à l'isolement à Pékin. «Mes os ressortent déjà», alerte-t-elle.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'éveille pas l'appétit. Quelques pommes de terre, de la viande, du poisson, de la sauce, des pâtes mais aucun légume, et surtout des produits qui ont l'air de très mauvaise qualité et servis en petite quantité. Difficile pour les sportifs de se préparer dans ces conditions: «Mes os ressortent déjà», a alerté l’athlète de 24 ans, qui ne s'attendait pas à un régime forcé avant l'une des compétitions les plus importantes de sa carrière...