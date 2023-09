30% des nouvelles immatriculations sont électriques

«Au lieu de chercher à débattre et de se mesurer avec des mots et des idées, certaines personnes pauvres d'esprit se livrent à des fantasmes violents, déplore Sven Clément. Après qu'une affiche de Déi Gréng ait été dégradée (NDLR: ce qui ressemble à une balle a été retrouvée dans une affiche de Sam Tanson, tête de liste du parti écologiste), nous prenons ces déclarations très au sérieux et condamnons tout acte de vandalisme et de violence!».