Les immatriculations d'automobiles en baisse de 8,4%

Checkmynet.lu montre notamment une «nette amélioration» de la performance et qualité des services sur les réseaux mobiles grâce à la 5G. «Sur les réseaux 5G, les débits moyens mesurés sont de 254 Mbit/s en «download» et de 53 Mbit/s en «upload». En 5G, la vitesse moyenne mesurée en «download» est 2,5 fois plus élevée qu’en 4G et 14 fois de plus qu’en 3G.