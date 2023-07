Guerre en Ukraine: Un immeuble civil détruit par une frappe russe, au moins un mort

La guerre arrive «en Russie, dans ses centres stratégiques et ses bases militaires», a affirmé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky après l'attaque de drones qui a visé un quartier d'affaires à Moscou.

«Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie, dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c'est un processus inévitable, naturel et absolument juste», a-t-il déclaré lors de son adresse quotidienne, en marge d'une visite à Ivano-Frankivsk (ouest).