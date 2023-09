Son coaccusé, Munasar Ali Abdullahi, 25 ans, tient à peu près les mêmes propos. «On n'a rien à voir dans l'histoire. On était au mauvais moment au mauvais endroit», assure-t-il dans son survêtement rouge. Vers 1h du matin, dans la nuit du 26 au 27 février 2020, les flammes s'étaient rapidement propagées dans cet immeuble de sept étages, et 41 appartements du quartier de la gare. Le feu, «très violent» selon un témoin, avait mobilisé pas moins de 48 sapeurs-pompiers et 23 véhicules. Au petit matin, le bilan faisait état de cinq morts et sept blessés.