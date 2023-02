Marché immobilier : Comment relancer la production de logements au Luxembourg?

LUXEMBOURG – Le marché de l'immobilier a connu un ralentissement important en 2022. La Fondation Idea propose quelques idées pour soutenir l'activité de construction résidentielle.

stocksnap

L'accès à la propriété est de plus en plus difficile au Luxembourg. On peut parler d'une certaine crise du logement, précipitée par la remontée des taux d’intérêt.

Statec

Le recul prononcé (-28%) du nombre d’autorisations de bâtir délivrées sur les 9 premiers mois de l’année 2022 et l’effondrement des ventes de logements en état futur d’achèvement (-36% au troisième trimestre 2022 en glissement annuel) semblent annoncer un net ralentissement à venir de l’activité dans le secteur de la construction résidentielle.

Statec

Dans un document publié ce mercredi, la Fondation Idea propose quelques pistes pour relancer la production de logements.

Introduction anticipative de certaines mesures déjà prévues

Sur le modèle de ce qui a été fait pour la subvention loyer dans la foulée de l’accord tripartite de mars 2022, «il pourrait être décidé de précipiter l’adoption de certaines mesures de soutien au pouvoir d’achat immobilier contenues dans le projet de loi (7938) relative aux aides individuelles au logement, estime l'association créée par la Chambre de commerce: augmentation de 30% du montant maximum de la garantie de l’État, élargissement du cercle des bénéficiaires des aides à la propriété (prime d’accession à la propriété, subvention d’intérêt).

Par ailleurs, la mise en place de la prime pour la création d’un logement intégré prévue dans le projet de loi «serait bienvenue».

Réintroduction des transferts de plus-value

Jusqu’en 2015, la plus-value dégagée lors de la vente d'un bien immobilier pouvait être transférée sur un bien de remploi, à condition notamment que les immeubles acquis en remploi soient nouvellement construits. «Dans le contexte actuel, une réintroduction de cet incitant fiscal pourrait utilement contribuer à la relance de l’investissement dans de nouveaux logements», estime Michel-Édouard Ruben, économiste à la Fondation Idea.

Baisse des droits d’enregistrement

Les droits d’enregistrement dus suite à des mutations immobilières s'élèvent à 7% au Grand-Duché. Une réduction des droits d’enregistrement sur les transactions immobilières - pouvant aller dans certains cas jusqu’à l’exonération - semble par un levier à actionner, juge l'association. Le régime néerlandais qui exonère de droits d’enregistrement les jeunes ménages (jusqu’à 35 ans) à condition que le bien acheté ne dépasse pas un certain montant est à ce titre serait à ce titre un modèle à considérer.

Abrogation du nouveau régime d’amortissement accéléré

L’investissement locatif , qui a représenté certaines années «près de 50%» des ventes d’appartements en état futur d’achèvement - est un «important moteur» de l’activité de construction. À ce titre, un abattement immobilier spécial pourrait de nouveau être accordé aux contribuables qui réalisent un bénéfice commercial, un bénéfice agricole et forestier ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale (comme avant la limitation décidée dans le cadre du budget 2023), explique la Fondation.

«En plus de soutenir l’activité de construction, de telles décisions, de nature à alimenter l’offre locative, bénéficieraient in fine également aux ménages modestes qui, majoritairement, se trouvent dans l’incapacité d’acquérir leur résidence principale et risquent d’être pénalisés par une raréfaction de biens à louer pouvant causer des hausses significatives des loyers exigés», soutient Michel-Édouard Ruben.

Hausse de la « faveur fiscale » de TVA-logement

L’application du taux super-réduit de la TVA à l’acquisition d’un logement affecté à des fins d’habitation principale a connu plusieurs réformes depuis 1991 (notamment la hausse de la faveur fiscale de 38.000 à 50.000 euros en 2002). Sans oublier une distinction, à partir de 2015, suivant que l’acquisition émane de propriétaires-occupants (qui continuent à bénéficier du dispositif) ou d’investisseurs locatifs (qui en ont été exclus)).

«Une adaptation du montant maximal de la TVA-logement, figé à 50.000 euros depuis 2002 (après avoir été porté à 60.000 euros entre 2009 et 2012), serait dès lors cohérent pour donner un nouveau souffle à l’activité de construction via un soutien du pouvoir d’achat immobilier. En tenant compte de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis 2002 (+60%), la faveur fiscale pourrait être portée à 80.000 euros», estime l'association. Aussi, en accord avec la dernière réforme européenne de la directive TVA, l’application jusqu’à un certain seuil du taux réduit (7%) sur les achats de logements neufs par les investisseurs bailleurs serait «une option à envisager».

Implication d’investisseurs providentiels

Si le Fonds spécial de soutien au développement du logement pourrait augmenter son intervention sur le marché immobilier en faisant l’acquisition de logements privés, «il ne semble pas disposer d’une envergure financière suffisante pour être l’investisseur en dernier ressort à même de combler - seul - un potentiel creux d’investissements résidentiels», déplore Michel-Edouard Ruben.

À ce titre, les entreprises «pourraient être incitées» à renouer avec une politique active du logement et à (s’)investir de façon plus significative dans le développement du parc immobilier.