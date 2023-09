1 400 nouveaux logements, le projet qui «transforme Esch-sur-Alzette»

164 000 m² constructibles! Le projet immobilier Rout Lëns, à l'entrée d'Esch-sur-Alzette juste après la frontière française, est entré ce vendredi dans une phase tant symbolique que concrète. La première pierre de ce site d'envergure a été posée, donnant officiellement le coup d'envoi aux travaux d'infrastructures, six ans après le lancement officieux de l'idée dans le coin d'un bureau. «C'était le 1er juin 2017», a rappelé Éric Lux, CEO d'IKO Real Estate.

Dans un premier temps, il s'agira d'installer les canalisations, le réseau d'énergie, les télécommunications, des bassins de rétention et les voiries provisoires. «100 000 m² de gravats issus des fondations historiques vont être intégralement réutilisés». Puis dans un second temps les revêtements, plantations et mobilier urbain trouveront leur place sur le site.