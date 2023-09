Immobilier au Luxembourg: La baisse des prix de vente se ressent dans les agences

Les prix de vente des logements ont reculé de 6,4% en un an.



Entre le 2e trimestre 2022 et le 2e trimestre 2023, les prix de vente des logements au Luxembourg ont chuté de 6,4%. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Observatoire de l'habitat et du Statec, publié ce mardi. Les maisons et les appartements existants ont vu leurs prix baisser respectivement de 13,6 et 4,5%, en un an.

«Nous avons constaté cette tendance à la baisse, d'abord de la part des acquéreurs, explique Sabrina Pontes, responsable de la communication chez Unicorn. Ils savent qu'ils sont dans une position de force et peuvent tenter des offres inférieures au prix de vente. Les propriétaires ont commencé à jouer le jeu et baissent le montant de la vente. Certains préfèrent vendre moins cher, mais toujours supérieur au prix d'achat, que d'avoir à rembourser des mensualités jusqu'à avoir des problèmes financiers».

Une baisse d'activité sur les marchés immobilier et foncier

Immotop, sur base des annonces immobilières publiées sur son site Internet entre août 2022 et août 20023, constate que le prix moyen du m2 à la vente est passé de 8 870 euros à 8 700. Sur une année, c'est dans l'est du pays que son prix a le plus baissé (-2,8%). Dans le Centre, la baisse est de 1,6% et de 1,7% dans le Sud.

Cette baisse des prix de vente a un lien avec la baisse d'activité sur les marchés immobilier et foncier. Le nombre de transactions immobilières a chuté de 63,2% en un an pour les appartements neufs et de 34,7% pour les anciens, selon le Statec et l'Observatoire de l'habitat. «Nous constatons des positions d'attente de la part de propriétaires en raison de la tension sur le marché», indique Jean-Paul Scheuren, le président de la Chambre immobilière à L'essentiel.