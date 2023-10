1 / 12 Les professionnels du secteur de l'immobilier étaient réunis de jeudi à dimanche à Luxexpo The Box pour le salon Home Expo. Vincent Lescaut/L'essentiel L'occasion pour les visiteurs de se renseigner pour changer de mobilier. Vincent Lescaut/L'essentiel Aménagements intérieurs, projets de construction, simulation d'emprunt… il était possible de rencontrer tous les professionnels en un seul lieu. Vincent Lescaut/L'essentiel

Home Expo, le salon de l'habitat au Luxembourg, a réuni les principaux acteurs de l'immobilier, de jeudi à dimanche. Malgré les difficultés rencontrées actuellement par le secteur de la construction et avec la hausse des taux d’intérêt, le salon a fièrement tenu son rang à Luxexpo The Box, au Kirchberg.

«Le contexte économique était particulier cette année», reconnaît François-Xavier Gilen, responsable commercial chez Thomas & Piron Luxembourg, «mais nous sommes très contents d’avoir été présents. La fréquentation du salon était bonne et on ne s’y attendait pas forcément. On est soulagés de voir qu’il y a une vraie demande en logements».

Au salon, en famille, le dimanche après-midi

Et François-Xavier Gilen de nous confirmer que ses équipes ont rencontré durant le salon «des profils très différents». «Des jeunes couples qui cherchaient à acquérir leur premier appartement jusqu’à des investisseurs parfois un peu plus âgés», nous a-t-il précisé. «Il y a moins d’investisseurs que les années précédentes. On a surtout rencontré des privés qui cherchaient à faire de bonnes affaires en fonction des zones géographiques que nous proposons».

Originaire d’Everlange, Raphaël est venu au salon Home Expo en compagnie de son frère et de ses parents. «Je suis venu pour recevoir des informations sur les nouveaux projets de construction et les conditions», nous a-t-il confié. «J’ai découvert quelque chose d’intéressant sur l’ancien site de l’Arbed à Esch et on y réfléchit. C’est peut-être une possibilité. Ici, au salon, tout est regroupé, c’est donc assez simple pour avoir toutes les informations au même endroit».

Pour Katia Amorim, conseillère «Housing» pour les prêts immobiliers à la BIL, «il y avait beaucoup de mouvements par rapport à l’année 2022». «Tout s’est bien passé et on a eu beaucoup de clients», nous a-t-elle expliqué. «Surtout de bons clients avec beaucoup de capacités. De nombreuses personnes sont venues pour des simulations au niveau de leur capacité d’emprunt. On voit moins de personnes avec des projets concrets, on sent que les gens n’osent plus autant signer tout de suite. On est surtout là pour les conseiller au mieux».

