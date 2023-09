Immobilier dans la Grande Région: Où le m² est-il le plus cher en Moselle?

Comme au Luxembourg, le nombre de transactions a baissé dans le département mosellan, a noté la Chambre des notaires de Moselle, entre 18 et 20% pour les maisons et les appartements anciens. Mais contrairement au Grand-Duché, les prix, eux, continuent de grimper: +7,6% pour les appartements et +3% pour les maisons.

Le prix médian d'un appartement ancien était de 2 100 euros/m² avec des écarts, selon les communes. C'est dans le Pays du Fer (Thionville) – qui touche le Grand-Duché – que les prix étaient les plus élevés: Hettange-Grande arrive en tête avec 2 960 euros (+6,5% par rapport à juin 2022), devant Terville (2 900 euros, +7,6%) et Thionville (2 410 euros, +5,5%) puis Metz (2 400 euros, +5,3%). Viennent ensuite Longeville-lès-Metz et Yutz (2 370 euros), Montigny-lès-Metz (2 360 euros), Woippy (2 280 euros), Amnéville (2 180 euros) et Hagondange (2 130 euros).