Santé au Luxembourg: «Impatients et prêts pour accoucher à nouveau les femmes, le 1er juin»

Paul Wirtgen, directeur du Centre hospitalier du Nord : Un soulagement bien sûr mais ça a été aussi surtout beaucoup de travail et ce, dès l'annonce de la fermeture de la maternité. Médecins, cadres mais aussi informaticiens se sont mobilisés, tant au ChdN qu'au CHL, pour trouver des solutions rapides.

Nous croyons qu'il peut être pérenne parce qu'il repose sur des données scientifiques: dans d'autres pays où les distances sont beaucoup plus grandes qu'entre le CHdN et le CHL, ce système a fait ses preuves. Après, si demain le nombre de pédiatres disponibles augmente dans la région, nous pourrons revoir le concept. Mais il me semble qu'il pourrait rester en place parce qu'il n'est pas exclu que même les pédiatres mobilisés aient besoin de cet appui pour la prise de décision.