Scandale financier: Impliqué dans une sombre affaire, Kev Adams «regrette que des personnes se sentent trahies»

Le comédien français Kev Adams aurait refusé de s’exprimer au sujet de ce scandale financier. IMAGO/PanoramiC

Mauvaise passe pour Kev Adams. Selon Mediapart, le comédien se retrouve dans un scandale financier, après avoir fait la promotion d’un film financé par cryptomonnaies. En mai 2022, le Français avait révélé sur Instagram le projet d’un film d’animation intitulé «Plush», en compagnie d’un homme déguisé en nounours, prénommé Fabi. Kev avait expliqué à ses 7,5 millions d’abonnés qu’il fallait lever 60 millions d’euros pour réaliser cette fiction.

Il était alors possible d’atteindre cet objectif grâce à des NFT, soit des certificats numériques de propriété d’images que l’on achète avec des cryptomonnaies. En plus de la promesse d’un casting prestigieux avec à ses côtés Éric Judor, Gérard Darmon ou encore Gims, l’humoriste de 31 ans avait assuré que ces NFT permettraient d’être coproducteur du long métrage, d’avoir son nom au générique et d’empocher 80% des profits.

Or, tout serait tombé à l’eau depuis lors. Du coup, cette promesse alléchante aurait fait perdre plus d’un million d’euros aux 770 investisseurs qui y ont cru, rapporte Mediapart. Cette somme aurait été envoyée dans une société opaque à Dubaï. Fabi, l’homme déguisé en nounours et, par ailleurs gros joueur de poker, aurait perdu cet argent à cause du crash des cryptomonnaies.

«Ce projet était trop ambitieux»

Lundi, sur Twitter, Kev Adams a fait une mise au point sur cette affaire. «Les amis, je n’ai pas l’habitude de répondre aux polémiques. Mais là, vu l’ampleur, il me paraît important de mettre les choses au clair», a-t-il écrit dans son message. L’humoriste français de 31 ans a ensuite expliqué pourquoi il avait eu envie de participer à ce concept «nouveau, moderne et cool», mais a ajouté qu’il avait compris par la suite que ce projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT (ndlr: des certificats numériques de propriété d’images que l’on achète avec des cryptomonnaies) et du cinéma.

«Je me suis moi-même engagé pour rien. Je précise que de mon côté il n’y a eu aucune rémunération. Le principe pour moi était d’être rémunéré uniquement si le film se faisait. Je regrette que des personnes se sentent aujourd’hui lésées ou trahies», a conclu le comique.