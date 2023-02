Incident au Luxembourg : Importante fuite de biomasse à la station de biogaz de Beckerich

Des agents du CGDIS, du Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'Ouest (SIDERO), des unités spéciales de la police, de l’Administration de la nature et des forêts (ANF) et de l’Administration de la gestion de l’eau (AGE) se sont rendus sur place et des mesures ont été prises pour limiter l’impact de cette fuite sur l’environnement.