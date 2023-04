Le Luxembourg en bref: Le Luxembourg exporte plus qu'il n'importe

Le Luxembourg exporte plus qu'il n'importe

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) et le Statec indiquent que, d’après les premiers résultats provisoires, le compte courant s’est soldé par un excédent de 3,88 milliards d’euros en 2022, soit une hausse d’environ 17% par rapport à 2021 (+576 millions d’euros). Rappelons que le compte courant retrace la somme des échanges internationaux de biens (balance commerciale) et de services (balance des services). Un solde positif témoigne que la valeur des exportations est supérieure à celle des importations.

Le compte de capital, qui retrace les achats ou ventes d’actifs non financiers, comme les brevets ou les droits d’auteur, baisse nettement et voit son solde divisé par plus de 2 à 374 milliards.