Mobilité douce au Luxembourg: Imposer le port du casque à vélo ne fait pas l'unanimité

«En vélo, la ceinture de sécurité c'est le casque», estime Isabelle Medinger, directrice de la Sécurité routière. L'ASBL réclame le casque obligatoire à vélo, y compris pour le libre-service, dans son catalogue de revendications pour les élections, présenté vendredi. «Les vélos et les micro-véhicules électriques s'imposent de plus en plus comme un moyen de transport à part entière, explique-t-elle. La hausse du nombre de cyclistes signifie également une hausse du nombre de collisions dans lesquelles ils sont impliqués». Au Luxembourg, 27 cyclistes tués ou blessés graves ont ainsi été recensés en 2021, contre une quinzaine en 2015, avec un pic à 38 en 2020. «Porter un casque, c'est se protéger», souligne Isabelle Medinger.