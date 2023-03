Politique au Luxembourg: Impôt, énergie, index… Voici les principales mesures de la tripartite

07.03 Et voici le bébé! L'accord tripartite signé ce mercredi midi.

07.03 Gouvernement, syndicats et patronat ont signé l'accord tripartite ce mercredi matin.

C’est un accord «à environ un demi-milliard d’euros», selon Yuriko Backes (DP), ministre des Finances, que les partenaires sociaux ont trouvé. Après l’accord de principe négocié vendredi au château de Senningen, les syndicats ont formellement validé le texte lundi et vont le signer ce mardi midi. Voici les grandes lignes du document destiné à «éviter un choc inflationniste début 2024» et à «aider les ménages et entreprises par des mesures spécifiques».