Hosingen: Impressionnant incendie d’un bus dans le nord du Luxembourg

Un impressionnant incendie a touché un bus de ligne à hauteur d’un arrêt mardi vers 18 h, sur la Nationale 7 entre Hosingen et le RP Fridhaff, a indiqué le Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Entre 20 et 25 pompiers ont dû se rendre sur place pour éteindre le feu. Plus personne n’était dans le bus à leur arrivée et il n’y a pas eu de blessés, précise le CGDIS. La circulation sur la N7 a été coupée jusque dans la soirée.