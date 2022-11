Légendes du métal : «In Flames We Trust», les fans se donnent rendez-vous le 21 novembre à la Rockhal

Concert

À propos de In Flames : Le principal groupe de métal suédois n'a jamais cessé d'aller de l'avant au cours de ses plus de 20 ans d'existence. Le death metal mélodique des débuts du groupe a depuis évolué vers une expression unique, qui se manifeste dans 13 albums comme «A Sense of Purpose», «Sounds of a Playground Fading», «Siren Charms» et leur dernière sortie, «I, The Mask» enregistré à Los Angeles avec le producteur multinommé aux Grammy Awards, Howard Benson.

L'album «I, The Mask» de 2019 s'est classé numéro 1 en Suède et en Autriche, numéro 2 en Allemagne et numéro 1 dans le top des albums de rock et de métal aux États-Unis. Le groupe mondialement demandé a tourné dans le monde entier avec des groupes tels que Judas Priest, Avenged Sevenfold et Disturbed tout en inspirant nombre de nos artistes rock et métal préférés aujourd'hui. In Flames est un groupe sur lequel les fans du monde entier peuvent compter, inspirant leurs fans, les Jesterheads, à vivre selon la phrase «In Flames We Trust».