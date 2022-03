Inauguration du No Name Diamond Club

Quand le collectif autour de Chris Livingson ne fait pas venir des artistes hip-hop de renommée internationale, il se fait ambassadeur de la vie nocturne.

Bête 2 Bombe a du nez pour dénicher le bon plan. À ce sujet, restons dans les noms qui évoquent l'éclat et le luxe avec la prochaine ouverture, samedi, du No Name Diamond Club, à Foetz.