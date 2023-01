Au Luxembourg : Une femme gravement blessée dans l'incendie de sa maison à Esch

Une personne a été gravement blessée, et deux autres plus légèrement, dans un impressionnant incendie qui s'est déclaré dimanche matin dans une maison de la rue Caspar-Mathias Spoo, à Esch-sur-Alzette. La victime, une dame âgée qui occupait le logement, a été retrouvée inconsciente au rez-de-chaussée et évacuée dans un état grave à l'hôpital. Un membre de sa famille et un pompier ont été légèrement touchés.