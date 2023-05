Le Luxembourg en bref: Un feu dans une maison de Bettembourg

«Les stocks de sang actuels couvrent moins d’une semaine des besoins des hôpitaux luxembourgeois», indique lundi la Croix-Rouge luxembourgeoise. La faute aux nombreux jours fériés et aux ponts de mai, peu après deux semaiens de congés scolaires en avril. «Si le début d’année a permis de couvrir correctement les besoins, la situation est aujourd’hui particulièrement tendue et ne permet d’assurer que quelques jours de stock».

Tous ceux qui le souhaitent peuvent se présenter spontanément au Centre de Transfusion sanguine (42, boulevard Joseph II à Luxembourg-ville), ouvert les lundi, mardi et vendredi de 8h à 16h, et les mercredi et jeudi de 8h à 18h. À noter qu'un centre de collecte est ouvert le lundi et le mardi de 8h à 16h à Esch-Belval, dans la nouvelle maison médicale (3-5, avenue du Swing). Pour trouver toutes les infos sur les lieux de collecte et sur le don du sang: www.dondusang.lu