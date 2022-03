Inde : Incendie d'un hôpital: 6 morts, plus de 100 blessés

Un hôpital public situé au nord de Bombay a été la proie des flammes, lundi après-midi. Le bilan est lourd.

Au moins six personnes ont péri et plus de cent ont été blessées ce lundi, dans un incendie qui s'est déclaré dans un hôpital public de Bombay (ouest), ont annoncé les autorités chargées de la gestion des catastrophes. L'incendie s'est déclaré vers 16h (12h30 au Luxembourg) au quatrième étage de l'hôpital public ESIC Kamgar situé à Andheri, dans la banlieue nord de Bombay.