Neuf corps retrouvés après l'incendie d'un gîte en Alsace

Les corps de neuf victimes ont été retrouvés, mercredi à la mi-journée, dans le gîte de vacances qui a pris feu à l'aube près de Colmar, et deux autres personnes sont toujours recherchées, ont indiqué les pompiers. «On a localisé neuf corps et on en cherche encore deux», a déclaré le lieutenant colonel Philippe Hauwiller, commandant de l'opération de secours. Les corps ont été repérés par drones, par recherche directe et par des chiens, a-t-il précisé.