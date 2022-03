Fait divers : Incendie et explosions à Nancy

Un incendie spectaculaire, mais qui n'a pas fait de blessé grave, a ravagé tôt dimanche matin un centre commercial dans la banlieue de Nancy.

Le feu s'est déclaré vers 2h dans un petit centre commercial attenant à un supermarché en bordure d'une cité HLM de Vandoeuvre-lès-Nancy, a précisé le Centre départemental d'incendie et de secours (Codis) de Nancy.

Le supermarché lui-même, qui avait déjà été ravagé en juin 2007 par un incendie volontaire et avait rouvert ses portes récemment, a subi quelques dommages dus aux fumées, mais n'a pas été détruit contrairement à ce qu'avaient annoncé les pompiers dans un premier temps. Des bouteilles d'oxygène, qui se trouvaient dans une pharmacie du centre commercial, ont explosé et l'une d'elle a été «transformée en missile»: elle a été projetée sur la façade d'un immeuble d'habitation voisin, occasionnant des dégâts matériels, ont précisé les pompiers et la police.