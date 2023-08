La Grèce affronte «le plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE»

Onze avions et un hélicoptère de la flotte européenne ont été envoyés pour aider la Grèce à lutter contre les flammes dans le parc national de Dadia, au nord-est du pays, avec 407 pompiers, a déclaré ce porte-parole, Balazs Ujvari.

Habitat de rapaces

Selon les pompiers, trois foyers restent problématiques et doivent être encore éteints dans cette région de l'Evros, à la frontière gréco-turque. À proximité de la forêt de Dadia, la région du Rhodopes fait également face à des reprises de feu.

Au total, 475 pompiers avec 100 véhicules, six avions et quatre hélicoptères sont mobilisés sur ces deux fronts. Les incendies du mois d'août ont fait 20 morts, dix-neuf migrants présumés, dont deux enfants, retrouvés calcinés dans la région de l'Evros et un berger décédé en essayant de sauver son troupeau, dans une région du centre de la Grèce.