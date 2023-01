Corée du Sud : Incendie massif dans l’un des derniers bidonvilles de Séoul, 500 évacués

L’incendie, qui s’est déclenché vers 6h30 du matin (22h30 jeudi soir au Luxembourg), aurait brûlé une soixantaine de logements et a été complètement éteint vers midi, selon les pompiers. Aucune victime n’a été signalée et la cause de l’incendie est encore inconnue, ont-ils ajouté. «Nous envisageons de mener une enquête supplémentaire sur cette affaire», a indiqué à l’AFP Choi Jae-young, un responsable du QG des incendies et catastrophes de Séoul.