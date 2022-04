France : Incertitudes à la veille de l’élection présidentielle française

Près de 50 millions de Français seront appelés aux urnes dimanche en France pour le premier tour de l’élection présidentielle, qui reste très incertain.

D’après les sondages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont favoris pour se retrouver à nouveau au deuxième tour, comme en 2017.

L’incertitude demeurait forte samedi, à la veille du premier tour de l’élection présidentielle en France, où les candidats sont désormais tenus à la discrétion jusqu’au résultat du scrutin, dimanche, qui s’annonce serré entre le président sortant Emmanuel Macron et sa rivale d’extrême-droite Marine Le Pen.

D’après les sondages, les deux finalistes de l’élection de 2017 sont les mieux placés pour se qualifier dimanche, même si le chef de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon surfe lui aussi, comme Marine Le Pen, sur une dynamique positive. Dans l’hypothèse d’une réédition de ce duel, cinq sondages vendredi donnaient une très courte victoire au second tour au président sortant le 24 avril, avec des scores de 51 à 54%.

Sans relief

Autre énorme inconnue de cette élection dont le résultat sera particulièrement suivi en Europe et au-delà: le taux d’abstention. Beaucoup de politologues craignent que le record du 21 avril 2002 (28,4%), le plus haut niveau jamais enregistré pour un premier tour d’une élection présidentielle, puisse être battu, soit bien plus qu’en 2017 (22,2%) qui n’était déjà pas un bon cru.