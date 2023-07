La police ouvre le feu sur une voiture volée en fuite vers Esch-sur-Alzette

L'autoroute A4 en direction de l'A13, peu avant Esch-sur-Alzette en provenance de Luxembourg, est restée fermée plusieurs heures dimanche matin, après un incident survenu vers 7h30 et impliquant un véhicule de police et une autre voiture, qui s'avérera être une voiture volée.

Tout a commencé quelques minutes plus tôt, vers 7h20, quand une voiture immatriculée en France s'est soustraite à un contrôle à Luxembourg-Ville. C'est parce qu'ils savaient le véhicule volé, que les agents ont voulu effectuer ce contrôle. Mais le conducteur a pris la fuite en direction du sud du pays. Il a fallu une collision entre cette voiture et un véhicule de police lancé à ses trousses pour stopper la course poursuite, sur l'autoroute A4, à hauteur d'Esch-sur-Alzette donc.