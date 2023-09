Village portugais inondé par un torrent de vin: la crainte d'une pollution

Un torrent de vin rouge dévalant les rues en pente d'un petit village du centre du Portugal: l'incident, dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux depuis dimanche, a eu un impact environnemental limité, a assuré mardi la municipalité d'Anadia. «Tout indique qu'il a été possible d'éviter des dégâts environnementaux importants», a indiqué un porte-parole de la municipalité d'Anadia.

L'incident, dont les causes ne sont pas encore connues, est survenu dimanche dans le petit village de Levira, à une centaine de kilomètres au sud de Porto, après l'éclatement de deux cuves d'une distillerie locale. Plus de 2 millions de litres de vin ont coulé dans les rues de ce village des environs d'Anadia, inondant la route, des terrains et au moins une cave, selon le quotidien local Diario de Coimbra.