Une pub pour cosmétiques avec des footballeuses en hijab crée la polémique

Colère de l’extrême droite

Cette campagne publicitaire prônant des valeurs d’inclusion et de tolérance a été descendue en flammes par des internautes et des politiciens français d’extrême droite appelant au boycott de la marque: «Sephora fait la promotion du hijab alors qu’il est interdit dans le sport. Une honte», écrit Nicolas Dupont-Aignan le 12 septembre sur X (anciennement Twitter) où le hashtag #boycottsephora a été créé. Le fondateur du parti Debout la France fait référence à l’interdiction du port du hijab dans les compétions officielles de football féminin en France, décrétée le 29 juin. Hors compétitions, les sportives sont donc libres de se vêtir comme elles le souhaitent, que ce soit lors des entraînements ou des matches.

Sephora n’a, à ce jour, pas réagi officiellement ni retiré le sport publicitaire d’Instagram où il a été, malgré tout, salué par bon nombre d’internautes. La marque de beauté est connue pour placer l’inclusion et la diversité au cœur de sa communication.

Lutter contre les discriminations

Fondé en mai 2020, les Hijabeuses est un collectif de femmes militant pour l’autorisation du port du hijab dans le foot et, plus largement, dans le sport en France. Elles combattent les discriminations et ont créé le hashtag #footballpourtoutes.