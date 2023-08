Nés le même jour, ils accueillent des jumeaux pour leur anniversaire

L’histoire de Scierra Blair et de son fiancé José Ervin a de quoi faire pâlir les statisticiens les plus passionnés. Le 18 août dernier, le couple a accueilli d’adorables jumeaux dans une clinique de Cleveland (Ohio). José III a pointé le bout de son nez à 12h35, et sa sœur Ar’ria Laeanette a vu le jour une minute plus tard. Jusqu’ici, rien de bien insolite à cet heureux événement. Là où l’histoire devient improbable, c’est que Scierra (31 ans) et José (30 ans) sont devenus parents leur jour de leur anniversaire, raconte le « Guardian» . En effet, les amoureux sont tous deux nés un 18 août.

«Ils sont mon cadeau d’anniversaire et ça me va bien. Je suis tellement comblé. Je les embrasse environ 30 000 fois par jour», jubile le jeune papa. Il y a encore un an, les trentenaires étaient loin d’imaginer qu’ils fêteraient leurs anniversaires respectifs dans une maternité. En fait, José et Scierra ne se connaissaient même pas à cette époque-là. Ils ont commencé à se fréquenter quelques jours après qu’elle eut soufflé ses 31 bougies, et qu’il eut passé le cap de la trentaine. Celui-ci a cru à une blague quand sa nouvelle petite amie lui a communiqué sa date d’anniversaire. «Elle m’a montré sa carte d’identité et m’a cloué le bec», s’amuse José.