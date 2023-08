Incroyable crash à Daytona: Sa voiture fait dix tonneaux puis prend feu sur la piste

Le Nascar est le championnat de stock-car aux États-Unis. Dans des courses très spectaculaires, les meilleurs s’affrontent sur des circuits à plus de 300 km/h.

Samedi, à Daytona, alors que la course approchait de la fin, l’Américain Ryan Preece a été heurté par un autre concurrent et sa voiture, alors lancée à fond, est partie en travers et s’est retrouvée dans un ballet aussi magnifique que terrifiant.