Incroyable!: Cheveux courts et sourcils ultra épilés: Kim K méconnaissable en une d'un magazine

Ce petit truc dans les yeux, cette bouche pulpeuse... Kim Kardashian avait posé pour le premier numéro, c'est donc assez naturellement qu'elle a accepté de réitérer l'expérience pour le 10e anniversaire du magazine de Carine Roitfeld, le «CR Fashion Book», consacré à ses muses.

Et la journaliste et styliste ne tarit pas d'éloges à propos de la cadette du clan Kardashian: «Issue de la téléréalité, gravissant les échelons du monde des affaires et pionnière avant-gardiste en ce qui concerne la réforme des prisons, Kim Kardashian est la muse révolutionnaire de cette génération qui redéfinit ce que signifie inspirer».

«Une icône est quelqu’un qui se bat pour ce qu’il veut»

On découvre une Kim Kardashian qui n'a pas hésité à se transformer complètement: cheveux courts, sourcils très fins, marcel sale... Elle semble incarner une actrice dans un Hollywood lointain. «Pour moi, une icône est quelqu’un qui se bat pour ce qu’il veut, poursuit ses rêves et les réalise. Quelqu’un qui est lui-même sans vergogne mais qui conserve la gentillesse et la chaleur avec lesquelles je me connecte», écrit celle qui a commencé des études d'avocate et qui espère bien passer le barreau en 2025.

«Je pense que le plus gros problème que je n’ai pas résolu, qui reste une priorité, et que je ne peux pas résoudre seul, concerne notre système judiciaire et notre système pénitentiaire, et la façon dont ils sont gérés», explique-t-elle. «J'espère juste faire une différence d'une manière ou d'une autre au cours de ma vie».