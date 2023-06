Affaire des documents top secret: Inculpé par la justice fédérale, Trump dénonce un «abus de pouvoir»

Getty Images via AFP

Donald Trump, poursuivi pour sa gestion négligente de secrets d’Etat après son départ de la Maison Blanche, a qualifié mardi «d’abus de pouvoir odieux» son inculpation plus tôt devant un tribunal fédéral à Miami. Devant ses partisans réunis à son club de golf dans le New Jersey, il a accusé son successeur démocrate Joe Biden d’être «corrompu» et de s’en prendre à son «principal adversaire».