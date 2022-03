Drogue : Inculpée, Paris risque quatre ans de prison

Paris Hilton a été inculpée pour possession de drogue et risque une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans de prison. Elle avait été arrêtée vendredi avec 8 grammes de cocaïne dans un sac.

Rien ne va plus cette année pour Paris Hilton. Après avoir été arrêtée en marge de la Coupe du Monde et en vacances en Corse, la riche héritière vient d’être inculpée pour possession de drogue, selon le site du magazine People. Elle devra se présenter devant la justice le 27 octobre et risque une peine allant jusqu'à quatre ans de prison ferme.