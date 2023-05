Guerre en Ukraine: Une incursion de combattants venus d’Ukraine en cours en Russie, des blessés

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a comparé dimanche les destructions causées par les combats à Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine dont Moscou a revendiqué la capture, à celles du bombardement atomique d'Hiroshima par les États-Unis en 1945. «Je peux dire franchement que les photos d'Hiroshima détruite me rappellent Bakhmout. Il n'y a absolument plus rien de vivant, tous les bâtiments sont détruits (...) une destruction absolue et totale», a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse en marge du sommet du G7 au Japon.

«Aujourd'hui, Hiroshima est une ville reconstruite et nous rêvons de reconstruire nos villes qui sont actuellement en ruines», a encore affirmé le président ukrainien. Théâtre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre débutée en février 2022, Bakhmout, ville de quelque 70 000 habitants avant le conflit, a été dévastée par les combats. Les images aériennes de Bakhmout montrent des immeubles calcinés et en ruines et des rues jonchées de débris.