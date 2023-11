Inde: Des ouvriers indiens coincés dans le chantier d’un tunnel routier

«Le tunnel de 4,5 km était en cours de construction entre les villes de Silkyara et Dandalgaon pour relier Uttarkashi et Yamunotri, deux des sanctuaires hindous les plus sacrés.

Le communiqué faisait référence à une opération qui avait permis de sauver 12 garçons d’une équipe de football junior et leur entraîneur, coincés pendant plus de deux semaines dans les grottes de Tham Luang. «Des médicaments, de la nourriture et de l’oxygène ont été envoyés par des canalisations aux travailleurs coincés» a déclaré mercredi à l’AFP un policier Prashant Kumar qui se trouve sur place.

Tunnel de 4,5 km

